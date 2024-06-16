«Топчет память борцов с нацизмом»: посол РФ о проукраинских выкриках Трюдо Степанов: Трюдо топчет память канадцев, сражавшихся с нацизмом

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Публично выкрикивая проукраинские лозунги, запрещенные Минюстом РФ как нацистские, премьер-министр Канады Джастин Трюдо топчет память о подвигах канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции против нацизма, заявил ТАСС посол РФ в Канаде Олег Степанов. Так он прокомментировал поведение главы канадского правительства на конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат также напомнил, что российское правительство уже не раз публично обращало внимание Оттавы на нацистский характер лозунга.

Но специфика сегодняшней политической жизни в «оттавском пузыре» такова, что приоритет безусловной поддержки режима в Киеве открывает шлюзы вседозволенности, — сказал Степанов.

На конференции по Украине в Швейцарии главы нескольких делегаций выкрикивали проукраинский лозунг, внесенный Минюстом РФ в перечень нацистских в 2024 году. Они вторили Джастину Трюдо во время съемки группового фото, что следует из прямого эфира. Во время трансляции было видно, что его выкрики поддерживает, в том числе, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Среди 100 присутствующих было 55 глав государств и правительств.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Гунька, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, Трюдо и депутаты приветствовали ветерана нацистского движения аплодисментами.