Топ-менеджера Meta будут заочно судить в России за призывы к терроризму Генпрокуратура направила в суд дело о призывах пресс-секретаря Meta к терроризму

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Энди Стоун

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении директора по коммуникациям компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Энди Стоуна, обвиняемого в публичных призывах к актам терроризма. Процесс пройдет заочно.

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении директора по коммуникациям компании «Meta Platforms Inc.» <...> разместившего публикацию с призывом совершать акты терроризма в отношении российских военнослужащих, — сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Стоун 11 марта 2022 года разместил в Интернете публикацию с оправданием агрессии против российских военнослужащих, участвующих в СВО. Материал также содержал публичные призывы к совершению актов терроризма в отношении них.

Стоун внесен в национальный раздел перечня террористов и экстремистов. В списке указывается не только его имя, но и дата рождения — 28 мая 1981 года. Причины внесения Стоуна в реестр не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с возбужденным в отношении него уголовным делом. В России пресс-секретарю Meta грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».