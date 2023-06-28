Топ-менеджер F.A.C.C.T. объявлен в розыск и заочно арестован в России Глава департамента F.A.C.C.T. Кислицын объявлен в розыск в РФ за доступ к охраняемой информации

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никита Кислицин объявлен в розыск в России по уголовному делу о неправомерном доступе к охраняемой законом информации, сообщает ТАСС. Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест обвиняемого.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кислицына Никиты Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью ч. 3 ст. 272 УК РФ <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания, — сообщили в суде.

Об объявлении Кислицына в розыск агентству сообщили в правоохранительных органах. Вменяемая ему статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Российский разработчик находится под стражей в Казахстане, где его задержали 22 июня, сейчас изучаются основания для его экстрадиционного ареста по запросу США, сообщили в пресс-службе F.A.C.C.T.

Исходя из имеющейся информации, претензии к Кислицину не имеют отношения к его работе в компании F.A.C.C.T. , а связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем, — сообщили в компании.

Претензий к самой компании не было, F.A.C.C.T. работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

В марте 2023 года ФСБ России объявила о завершении расследования дела в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован по обвинению в государственной измене. В апреле стало известно, что акционеры и топ-менеджеры из России выкупили бизнес Group-IB и продолжат развитие компании под новым брендом F.A.С.С.T.

В 2020 году Минюст США включил Кислицина в число подозреваемых по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого во взломах соцсети LinkedIn, хостинга Dropbox и сервиса Formspring, сообщало издание Cyberscoop. По версии американских властей, Кислицин был причастен ко взлому Formspring в 2012 году, похищению данных пользователей и попытке их продажи третьему лицу за €5500. В Group-IB отвергали обвинения и называли их бездоказательными, отмечая, что на тот период Кислицын не являлся их сотрудником. Ранее Кислицин работал независимым аналитиком, с 2006-го по 2012 год являлся главным редактором российского журнала «Хакер».