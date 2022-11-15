Толстой разъяснил суть законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ Депутат Толстой: демонстрация нетрадиционных ценностей будет приравниваться к их пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петр Толстой

Стриминговые сервисы будут обязаны удалять контент с пропагандой или демонстрацией ЛГБТ, рассказал в беседе с «Царьградом» заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. По его словам, в противном случае они понесут административную ответственность в соответствии с новыми законами о запрете пропаганды ЛГБТ. Депутат уточнил, что новые законопроекты приравнивают демонстрацию ЛГБТ к пропаганде, чего ранее не было в законодательстве. Кроме того, наказывать будут именно тех, кто распространяет такой контент.

Хочу подчеркнуть: ответственность за это будут нести те, кто непосредственно распространяет контент. То есть те же самые стриминговые сервисы, которые показывают сериалы, кино и так далее, должны либо это исключать из своего репертуара, либо нести ответственность, — рассказал Толстой.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев также предложили ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета пропаганды ЛГБТ. Поправка к соответствующему законопроекту предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.