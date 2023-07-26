Толстой остался недоволен поведением Эрдогана в отношении России Вице-спикер Госдумы Толстой: президент Турции Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства в отношении России, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, его слова приводит агентство Tasnim. Парламентарий подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин всегда держал слово в отношении своих партнеров.

Президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства [перед Россией], — заявил Толстой.

Российский политик также прокомментировал позицию Турции относительно членства Украины в НАТО. Толстой подчеркнул, что Москва не может относиться к этому положительно. По словам вице-спикера, президент страны Владимир Зеленский «может сам вступить в НАТО, но без Украины».

Таким образом Толстой отреагировал на заявления Эрдогана о том, что Киев заслуживает стать членом НАТО.

Ранее Петр Толстой рассказал, что он не уйдет в отпуск из-за подготовки к выборам мэра Москвы. При этом парламентарий не исключил, что, возможно, выберется в выходные на рыбалку.