«Только кино семью не укрепит»: депутат о главном условии крепких отношений Останина: для крепкой семьи нужно найти общий интерес

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Одними только просмотрами фильмов семью не укрепить, но для отношений между детьми и родителями важно найти общий интерес, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она ответила на вопрос корреспондента NEWS.ru, как бороться с разводами в РФ. Депутат поговорила с журналистами на премьере фильма «Суворовец».

Конечно, только кино семью не укрепит. Но хорошее кино способно чувства добрые пробуждать. Главное, это найти тот самый интерес, который объединял бы всех членов семьи, — сказала Останина.

По ее мнению, государство должно поддерживать детское кино в первую очередь, так как выделять 1 млрд рублей в год на него недостаточно. Снимать около 10 фильмов за этот срок крайне мало, недостойно, считает Останина.

Мы так и будем пожинать плоды скулшутингов, массовых расстрелов, если сейчас не воспитаем наших детей, — объяснила она.

Американская компания Petrelli Previtera, занимающаяся вопросами семейного права, провела исследование, согласно которому Россия стала одним из лидеров по количеству разводов. Страна вошла в топ-5 и заняла четвертое место в списке.

Ранее муж популярного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем назвал их с женой расставание своим первым проигрышем в жизни. Чекалин сообщил, что благодарен супруге за 14 лет брака и собирается «идти дальше». Чекалин подчеркнул, что сделал все для сохранения семьи, но это не удалось.