«Только фотографируется со звездами»: назван самый тщеславный человек мира Депутат Говырин: Запад сделал Зеленского самым тщеславным человеком мира

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Запад сделал президента Украины Владимира Зеленского самым тщеславным человеком в мире, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, глава государства занимается только тем, что путешествует по миру и фотографируется с политиками и звездами.

Зеленский сидит и делает вид, что президент, не мешая олигархам разграбить Украину до конца. Их логика хоть и идет вразрез с принципами избирательного права и процесса, но по-своему объяснима — зачем выборы человеку, который зарекомендовал себя не иначе, как самый тщеславный гражданин планеты. Он просто путешествует по миру и фотографируется со знаменитостями — будь то политики или звезды Голливуда, — сказал парламентарий.

Говырин отметил, что, глядя на это, США и ЕС все активнее начинают «сливать» Украину, потому что никакими средствами ни военными, ни политическими Украина не может выиграть. По его мнению, «давать очередной кредит Зеленскому на очередной провал» тоже никто не хочет.

Ведь все равно Украине придется соглашаться на условия России. Поэтому выбора у них так и так нет, — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация не изменилась и соответствующий запрет президента Украины Владимира Зеленского продолжает действовать.