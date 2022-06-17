«Токсичная валюта»: Силуанов о долларе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доллар является токсичной валютой, заявил министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС. Исходя из этого, Москва начнет ориентироваться на расчеты в рублях и национальных валютах, добавил он.

Россия будет ориентироваться на расчеты в рублях и нацвалютах, доллар токсичен, — сказал Силуанов.

Аналогичную позицию глава Минфина высказал и по отношению к евро. По его словам, валюта является «токсичным фантиком».

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин сравнил доллар с наркотиком, на который подсел весь мир. Он уточнил, что человечество уже начало осознавать свою «зависимость».