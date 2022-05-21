«Токсический яд»: в Минздраве хотят ограничить продажу алкоголя в России Глава Минздрава России призвал поддержать ограничение продажи алкоголя

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал алкоголь токсическим ядом и призвал поддержать инициативы по ограничению продаж горячительных напитков, сообщает ТАСС. Он отметил, что для пациентов с аритмией приём даже малой дозы спиртного может закончиться летальным исходом. По его словам, программа по ограничению продажи алкогольных напитков успешно реализуется в Якутии и Забайкальском крае.

Алкоголь, к несчастью, это не только ущерб семье и социальной жизни, алкоголь в медицинской части является фактически токсическим ядом. Мы считаем, что эти инициативы [по ограничению продаж алкоголя] нужно поддерживать всячески и развивать, — заявил Мурашко.

Ранее Минздрав предложил повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года. Сейчас спиртные напитки в России можно покупать с 18 лет.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Леонов ранее пояснил, что в случае положительного решения по этому вопросу планку возраста придётся сдвигать и в других сферах: служба в армии, женитьба, самостоятельная жизнь в целом. Он подчеркнул, что всем известно о пагубном влиянии алкоголя на организм, поэтому каждый должен сам решать, потреблять ли его и в какой мере.

Кроме того, Минздрав рассматривает возможность запретить скидки на алкогольную продукцию, а также свести к минимуму рекламу и ужесточить наказание за пропаганду спиртного.