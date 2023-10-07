Токаев назвал транзит газа РФ через Казахстан историческим событием

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Касым-Жомарт Токаев

Транзит российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан можно назвать историческим событием, которое открывает новую страницу в летописи добрососедских отношений, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев во время церемонии запуска поставок в резиденции президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит РИА Новости, проект отвечает интересам всех участвующих сторон.

Это историческое событие, которое открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений, поднимая на новый уровень наше стратегическое партнерство и взаимодействие в области энергетики. Газовая отрасль играет большую, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств, — подчеркнул Токаев.

Формирование тройственного газового союза лидеры России и Казахстана обсуждали осенью 2022 года. Предполагалось также участие Узбекистана, чтобы скоординировать транспортировку голубого топлива по республикам.

Во время торжественного запуска поставок российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан Путин заявил, что взаимовыгодный проект направлен на укрепление энергетической безопасности всего региона. Он добавил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа и открыта к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, Москва будет стремиться удовлетворять нужды всех друзей, партнеров и других заинтересованных потребителей газа.

Ранее Путин рассказал, что первоначальные объемы поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан составят по 3 млрд кубометров, позднее они могут быть увеличены. Президент также отметил, что Россия готова увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ), чтобы поставлять его иностранным партнерам.