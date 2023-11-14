«Точно не сейчас»: Журова оценила перспективы контактов с США Депутат Журова: парламентарии США не идут на контакт с российскими коллегами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Российские парламентарии всегда ориентировались на контакты с конгрессменами и сенаторами США, но не видели с той стороны ответных шагов, рассказала в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, исключения составляют лишь отдельные эпизоды общения с теми, кто в США импонирует россиянам.

Мы всегда ориентировались на американскую сторону. А она категорически не взаимодействует с нами. Только редкие контакты тех, кто все-таки любит Россию. Но точно не сейчас, — подчеркнула депутат.

Журова добавила, что ранее возглавляла в российском парламенте депутатскую группу дружбы с США. Однако политик не смогла вспомнить за время своей работы в четырех созывах Госдумы ни одного официального визита по парламентской линии ни с американской, ни с российской стороны.

Ранее Журова рассказала, что у некоторых стран Евросоюза хватает смелости заявлять о нежелании видеть Украину в составе организации. По словам депутата, кто-то должен об этом говорить, но не все осмеливаются. Она считает, что европейские чиновники не верят, что Украина может соответствовать всем обязательным критериям для вступления в организацию.