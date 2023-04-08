«Точка невозврата давно пройдена»: Слуцкий простился с Татарским Слуцкий призвал россиян объединиться после гибели Татарского

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Прощание с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым), Леонид Слуцкий

Военный корреспондент Владлен Татарский никогда не боялся говорить правду о положении российской армии в зоне СВО, заявил на церемонии прощания с журналистом на Троекуровском кладбище в Москве глава ЛДПР Леонид Слуцкий, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, точка невозврата давно пройдена, сейчас россияне должны объединиться против «фашистской нечисти».

Точка невозврата давно пройдена. Мы победим, и в том числе ради Максима. <...> Вся его жизнь была как яркая вспышка. Он был нестандартным, нелинейным человеком, но он всегда говорил правду. Это человек, который никогда не шел на сделку с совестью. Если он считал, что СВО притормаживает, он не стеснялся говорить об этом. <...> Вслед за Максимом мы должны еще раз понять, насколько важно встать плечом к плечу за страну, за будущее нашего Отечества и наших детей и против фашистской нечисти, — сказал Слуцкий.

По его словам, не все, кто пришел проститься с Татарским, доживут до победы ВС РФ в конфликте с Украиной. Слуцкий подчеркнул, что сейчас всем следует объединиться ради одной большой цели. Глава ЛДПР отметил, что «Максим Фомин навсегда в нашей памяти останется примером беззаветного служения правде».

Церемония прощания с Татарским началась в 12:00 мск. Помимо Слуцкого, проститься с военкором пришли предприниматель Евгений Пригожин, экс-министр обороны ДНР Даниил Безсонов, поэт и музыкант Аким Апачев, а также сотни россиян.

Теракт, в результате которого погиб Татарский и еще более 30 человек пострадали, произошел в петербургском кафе 2 апреля. В тот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Дарья Трепова и передала Татарскому статуэтку. Вскоре прогремел взрыв.