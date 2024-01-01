«Террористическое зверье»: Захарова о ночных обстрелах ВСУ Донецка Захарова назвала обстреливавшие ночью Донецк ВСУ террористическим зверьем

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Только террористическое зверье было способно обстрелять Донецк в новогоднюю ночь, заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ВСУ обстреливали гражданские объекты, в результате чего погибли и пострадали мирные жители города.

В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье, — написала дипломат.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в ночь на 1 января заявил, что после новогоднего обстрела со стороны ВСУ в Буденновском районе города оказались повреждены многоквартирные дома и автомобиль на улице Независимости. Кроме того, произошло несколько возгораний, в отдельных местах пострадали трубы центрального отопления.

Вечером 31 декабря Кулемзин сообщал, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

О массированном ударе по Донецку информировали оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. Позднее стало известно о гибели военкора. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, при обстреле погибли четыре человека, еще 13 получили ранения.