В Киеве правит террористическая организация и занимается, это мы давно знаем, террором. Занимается тем, чем она, так сказать, с точки зрения своего функционала должна заниматься, потому что террористическая организация занимается террором. Это так бывает в жизни. Мы давно знаем, она занимается террором против мирных людей. Неважно, в Донбассе, в других частях России, где угодно занимается. Сейчас занимается террором против конкретных лиц, в том числе и против лиц, обличенных какими-то государственными полномочиями, против государственных чиновников, — пояснил Бородай.