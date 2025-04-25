Взрыв машины, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, — это террор Украины против конкретных лиц, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, Киев действует как террористическая организация, целенаправленно устраняя людей, включая госслужащих.
В Киеве правит террористическая организация и занимается, это мы давно знаем, террором. Занимается тем, чем она, так сказать, с точки зрения своего функционала должна заниматься, потому что террористическая организация занимается террором. Это так бывает в жизни. Мы давно знаем, она занимается террором против мирных людей. Неважно, в Донбассе, в других частях России, где угодно занимается. Сейчас занимается террором против конкретных лиц, в том числе и против лиц, обличенных какими-то государственными полномочиями, против государственных чиновников, — пояснил Бородай.
Ранее депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Украина устроила взрыв машины в Балашихе и убийство Москалика для срыва переговоров России и США. По его словам, Киев готов пойти на любые провокации, мешающие достижению мирного соглашения.