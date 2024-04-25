«Терпят катастрофу»: сенатор предрек неминуемый конец влияния Запада в мире Сенатор Цеков: Запад перестанет навязывать свои правила мировому сообществу

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

США, Великобритания и их союзники по НАТО теряют реальные рычаги по ограблению мирового сообщества, навязыванию своих правил и лживых демократических ценностей, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что именно страны Запада активно вмешиваются в дела других государств, однако после последних событий они раз и навсегда утратят это желание.

У них такие принципы, но сейчас они терпят катастрофу. У них нет поддержки во всем мире. Они еще могут иметь какую-ту надежду, что могут одержать победу над Россией, воюя руками украинских граждан, которым задурили голову. Сегодня мы наблюдаем финал их деятельности. После этих событий они однозначно раз и навсегда утратят желание вмешиваться в дела других государств, — сказал Цеков.

Ранее сенатор отметил, что США, Великобритания и НАТО вынашивают планы по дестабилизации Белоруссии, однако все они обречены на провал. По словам Цекова, они уже пытались претворить свои намерения в жизнь, но тогда на помощь республике пришла Россия. Сенатор также назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко сильным руководителем, который не допустит раздрая в стране.