«Теперь все будет по-другому»: Кадыров о ходе спецоперации на Украине Кадыров заявил, что теперь условия Киеву будет диктовать Москва

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Москва долго предупреждала Киев о том, что «конкретные меры в ходе СВО еще не приняты». Тем не менее российскую сторону игнорировали. По его словам, теперь условия будет диктовать Россия и «мало не покажется никому».

Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому, — заявил Кадыров.

Глава Чечни охарактеризовал ситуацию в зоне СВО как стабильную, ссылаясь на Героя России Апты Алаудинова. Он добавил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери. По его словам, «хорошие новости приходят также с Артемовского направления».

Кадыров сообщил, что союзные силы планомерно занимают новые территории и «уверенно продвигаются вперед», вопреки огромным ресурсам, брошенным киевской армией для удержания плацдарма. Кроме того, по словам главы Чечни, «отличные успехи» имеются в Соледаре и в Яковлевке — там инициатива полностью на стороне российских войск.

Примечательно, что командование ВСУ все еще не отказывается от бессмысленной и жестокой по отношению к своим подразделениям тактики. Оно беспощадно бросает их на верную смерть, делая ставку исключительно на массовость в живой силе и технике. Но это как не приносило, так и не приносит противнику никакого преимущества, а только облегчает нам задачу в его нейтрализации, — отметил Кадыров.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска за минувшую неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тысячи человек, однако эти резервы уже исчерпаны. По его данным, киевские войска несут большие потери. Так, в 20-м батальоне 93-й отдельной механизированной бригады они составили свыше 60%, а оставшиеся солдаты отказались идти в бой.