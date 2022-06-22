Tele2 не стал повышать стоимость тарифов после реакции Минцифры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оператор сотовой связи Tele2 отказался от значительного повышения цен на безлимитные тарифы после реакции Минцифры, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Накануне ряд абонентов Tele2 получил сообщения об увеличении взимаемой платы на безлимитные тарифы в полтора раза. В Минцифры пообещали разобраться с действиями оператора.

Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в полтора раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее власти ряда регионов РФ попросили операторов мобильной связи убрать сотовые вышки, расположенные на территориях вузов, колледжей и других учебных заведений. В своих просьбах чиновники ссылаются на правила, разработанные Роспотребнадзором в 2021 году и запрещающие установку базовых станций в школах. В Роспотребнадзоре полагают, что установка вышек сотовой связи может нести «серьёзные риски для здоровья детей».