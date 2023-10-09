«Технологическая игла»: в СБ рассказали о планах США на суверенные страны Совбез РФ: США хотят подмять информационную инфраструктуру суверенных стран

Фото: Army Spc. Sean Walker, Army National Guard

США намерены подмять под себя информационную инфраструктуру суверенных государств, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете». Вашингтон хочет подсадить страны на «технологическую иглу» и забрать у них возможность развиваться самостоятельно, указал он.

Под предлогом оказания помощи развивающимся странам <...> Вашингтон фактически нацелился подмять под себя информационные инфраструктуры суверенных государств, подсадить их на «технологическую иглу», не дать возможности самостоятельно развивать один из ключевых секторов национальной экономики, — объяснил Храмов.

Таким образом он прокомментировал утверждение «Программы действий по поощрению ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ в контексте международной безопасности». По словам секретаря Совбеза, она является лишь способом реализации гегемонистских целей США. Пагубность подобных действий не вызывает сомнения. Вашингтон всячески препятствует честной конкурентной борьбе, создавая препятствия в поставках высокотехнологичной продукции, объяснил Храмов.

Ранее Россия предложила трем странам войти в проект новой комической станции. Речь идет о Бразилии, Турции и ЮАР. Делегации названных государств уже выразили заинтересованность.