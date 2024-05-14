ТАСС: задержан начальник кадрового управления Минобороны РФ ТАСС: задержан начальник кадрового управления Минобороны РФ Юрий Кузнецов

Фото: МО РФ

Юрий Кузнецов

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Источник агентства утверждает, что следователь уже обратился в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Кузнецов ранее был главой 8-й службы Минобороны РФ, которая занималась защитой гостайны. Канал утверждает, что следователей заинтересовал именно этот период в карьере генерала, однако какие эпизоды ему инкриминируются, пока неясно.

Может быть, речь идет о халатности и недостаточной работе по обеспечению защищенности информации, — сказано в публикации канала.

Министерство обороны России эти данные канала не комментировало.

Во главе Минобороны должен стоять человек, умеющий распоряжаться ресурсами, потому что конфликты — это противостояние ресурсов, объяснил ранее политконсультант и востоковед Игорь Димитриев. По его мнению, как имеющимися средствами распоряжался Сергей Шойгу, показало дело его заместителя Тимура Иванова. Первостепенная задача министра — обеспечить ресурсную базу для управления войсками, добавил эксперт. Он также считает, что замена министра может говорить об изменении баланса сил в окружении президента РФ Владимира Путина.