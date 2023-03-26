ТАСС: в Совфеде предложили создать заказ на российское телеком-оборудование

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Комитет Совфеда по экономической политике рекомендует профильным ведомствам создать на ближайшие три-пять лет заказ на российское телекоммуникационное оборудование, передает ТАСС со ссылкой на рекомендацию по итогам заседания по теме устранения цифрового неравенства в РФ. По словам главы комитета Совфеда Андрея Кутепова, сейчас принимаются меры по поддержке производства телекоммуникационного оборудования.

Рекомендовать министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и торговли РФ продолжить работу по созданию условий для формирования долгосрочного (на три-пять лет) гарантированного заказа на телекоммуникационное оборудование российского производства, — говорится в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что власти России и участники IT-рынка приступили к разработке проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Необходимость разработки объясняется удалением ряда российских приложений с зарубежных платформ после начала спецоперации на Украине.

Разработчик сайта Кремля Артем Геллер ранее рассказал, что отечественные разработчики пока не очень готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями создаваемого в стране программного обеспечения. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в стране, но на это уйдет не менее трех лет. При этом неизвестно, хватит ли на это времени, сил и денег.