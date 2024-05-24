ТАСС: в деле Вертелецкого могут появиться новые фигуранты

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ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в уголовном деле начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого могут появиться новые фигуранты. Агентство напомнило, что военного чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В уголовном деле фигурируют неустановленные лица. В ходе следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал SHOT ранее информировал, что Владимир Вертелецкий владеет квартирой в подмосковной Власихе. По данным канала, рыночная стоимость 60-метрового жилья оценивается в 10 млн рублей. Кроме того, по данным SHOT, у Вертелецкого имеется автомобиль Audi Q7, при этом точная стоимость машины указан не была.

По сведениям РЕН ТВ, Владимира Вертелецкого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде дома и автомобиля. Канал отмечал, что офицер задержан, ведется расследование. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также стало известно о задержании начальника ГУ связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. По версии следствия, он получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России. По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, генерал брал взятки с апреля 2016 года по октябрь 2023 года.