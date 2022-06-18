ТАСС: сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар с позывным Калина и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей «Волына» Волынский этапированы для проведения следственных действий на территорию России, сообщил ТАСС источник в силовых органах. Помимо этого, аналогичное решение было принято в отношении ряда офицеров прочих подразделений ВСУ.

Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий, — указал источник.

Собеседник агентства не указал, в какой субъект РФ отправили командиров нацформирования. Он также не раскрыл личности остальных этапированных украинских военных.

Паламар вышел с мариупольского завода «Азовсталь» и сдался в плен 20 мая. В тот же день территорию завода покинул и Волынский, пройдя стандартную процедуру сдачи в плен.

Сегодня днем стал известен новый командир «Азова» — им стал Никита Надточий с позывным Раз-Два. Он заменит пленного Дениса Прокопенко по прозвищу Редис, который вышел с завода «Азовсталь». Известно, что ранее Раз-Два был ранен в боях за Мариуполь, где он возглавлял второй батальон полка, из-за чего он был эвакуирован по воздуху и не оказался у ВС РФ.