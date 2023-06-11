Саперы ВСУ начали оставлять ВС России мины с посланиями ТАСС: саперы ВСУ оставляют ВС России неактивированные мины с посланиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саперы Южной группировки российских войск находят на Донецком направлении мины, которые ВСУ не активируют или активируют не до конца, оставляя на них послания, сообщил ТАСС начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным Кирпич. По его словам, на таких снарядах есть как призывы примириться, так и нацистская символика.

Один раз встретили — мина стояла незаминированная, а сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». Нам очень приятно было, — рассказал Кирпич.

По его словам, такие снаряды обычно оставляют мобилизованные. Начальник инженерной службы добавил, что они могут поставить мину, а верхнюю чеку не снять. Сзади такой мины бывают надписи, отметил сапер, однако они не всегда положительные — на них иногда бывают угрозы.

Ранее министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко рассказал, что на разминирование сельхозугодий в республике может уйти несколько лет. По его словам, на текущий момент сформирован пакет заявок на более чем 40 тысяч гектаров. Ключевое условие плана состоит в том, что сразу следом за саперами идут тракторы, которые запахивают и засевают земли.