Рогозин захотел войти в состав одного из комитетов Совфеда ТАСС: Рогозин написал заявление о вхождении в комитет Совфеда по обороне

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости

Дмитрий Рогозин (в центре)

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал заявление о включении его в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента. Заявление экс-главы Роскосмоса рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации 11 октября.

Рогозин Дмитрий Олегович написал заявление в комитет по обороне и безопасности, — заявил источник.

Рогозина назначили сенатором от Запорожской области 23 сентября. Он заявил, что готов защищать интересы региона в Совете Федерации. По словам члена Совфеда от Крыма Сергея Цекова, Рогозин займется проблемами экономики Запорожья и вопросами интеграции нового субъекта РФ в состав страны.

Ранее источник РБК сообщал, что Дмитрий Рогозин не получит руководящей должности в Совете Федерации. По его данным, политик останется рядовым сенатором.

30 сентября Рогозин сообщил, что украинские морские пехотинцы сосредотачивают свои силы вблизи Энергодара и на островах обмелевшего Каховского водохранилища. По его словам, в ближайшее время противник может начать форсировать реку в районе Энергодара.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией план нового контрнаступления и захвата Запорожской атомной электростанции. По данным агентства, этот план включает в себя концентрацию крупной группировки морской пехоты ВСУ в Николаевской области с целью форсирования реки Днепр.