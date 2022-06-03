ТАСС: крупная группировка ВМФ России впервые действует в Чёрном море

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Подводная лодка

ТАСС со ссылкой на силовые структуры Крыма сообщает, что в Чёрном море впервые действует крупная группировка ВМФ. Она состоит из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов, а также из шести БДК Черноморского флота.

Группировка готова к выполнению задач по предназначению, пишет агентство, ссылаясь на то, что не располагает официальными данными по этому поводу.

В Чёрном море впервые действует такая крупная группировка российского ВМФ, которая состоит из двенадцати больших десантных кораблей Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Эти БДК сейчас готовы к выполнению задач по предназначению в рамках специальной военной операции, — приводит издание слова неназванного собеседника.

Отряд кораблей Северного флота включает БДК «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец». Балтийский флот представлен БДК «Королев», «Минск» и «Калининград». Черноморский флот состоит из БДК «Цезарь Куников», «Новочеркасск», «Азов», «Ямал», «Орск» и «Николай Фильченков».

Ранее Минобороны сообщило о начале учений в Тихом океане. В составе группировки — более 40 кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолётов и вертолётов. Задача корабельных групп состоит в совместном поиске с авиацией подводных лодок условного противника.