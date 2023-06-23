Тарифы на электричество в регионах России проверят на обоснованность Краснов поручил проверить обоснованность тарифов на электричество в регионах

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить энергосбытовые компании в регионах на предмет включения необоснованных расходов в тарифы. Глава Генпрокуратуры дал соответствующее указание в ходе личного приема граждан в Оренбурге, передает РИА Новости.

По субъектам РФ <...> надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще в целом по тарифам. <...> Чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф, — заявил Краснов своим подчиненным.

Помимо личного приема граждан в Оренбурге у генпрокурора также запланированы встречи с представителями бизнеса и сотрудниками областной прокуратуры, отмечает агентство.

С 1 мая правительство повысило тариф на передачу электроэнергии в России на 6,3% до конца года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Федеральной антимонопольной службе подчеркивали, что повышение тарифа не затронет граждан, ставка для населения, как и было запланировано, поменяется только с 1 июля 2024 года. Изменение тарифа на передачу электроэнергии связано с масштабной инвестиционной программой в сетевом комплексе, пояснили в ФАС.