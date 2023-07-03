Танкисты применили новую тактику против ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом, сменив тактику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90А

Танковые экипажи Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, используя новый тактический прием, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. По данным военного ведомства, танкисты атаковали позицию ВСУ различными типами боеприпасов.

На Краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, применив управляемые снаряды. <...> Получив координаты целей от подразделения разведки, командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия, которая включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени, — рассказали в Минобороны.

Первым выстрелом из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом из строя была выведена легкобронированная техника. Разгром опорного пункта и личного состава ВСУ российские танкисты завершили осколочными и фугасными снарядами.

Ранее командир разведроты Южного военного округа сообщил, что танкисты 200-й бригады российской группировки войск в течение двух суток уничтожали украинские бронегруппы на подступах к позициям под Соледаром. По его словам, противник пытался атаковать в ДНР мелкими группами.