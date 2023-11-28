Танкисты Центрального военного округа разгромили позиции Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что координаты целей военнослужащие получили от разведгруппы «Айгир».
Боевые задачи в составе экипажей танков Т-90М «Прорыв» выполняли военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина. Координаты целей с передовой в режиме реального времени передавали военнослужащие разведгруппы «Айгир», — отмечается в сообщении.
В Минобороны уточнили, что танкисты обстреляли разведанный район в Серебрянском лесничестве с закрытых позиций. Огнем удалось накрыть позиции ВСУ и склад боеприпасов.
Пресс-служба Минобороны РФ 27 ноября сообщила, что украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки потеряла до 280 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы отразили атаку в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение 81-й бригаде ВСУ под Белогоровкой. По информации МО, на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 595 военнослужащих.