Танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны РФ: танкисты ЦВО разгромили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М

Танкисты Центрального военного округа разгромили позиции Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что координаты целей военнослужащие получили от разведгруппы «Айгир».

Боевые задачи в составе экипажей танков Т-90М «Прорыв» выполняли военнослужащие башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина. Координаты целей с передовой в режиме реального времени передавали военнослужащие разведгруппы «Айгир», — отмечается в сообщении.

В Минобороны уточнили, что танкисты обстреляли разведанный район в Серебрянском лесничестве с закрытых позиций. Огнем удалось накрыть позиции ВСУ и склад боеприпасов.

Пресс-служба Минобороны РФ 27 ноября сообщила, что украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки потеряла до 280 военнослужащих. По данным ведомства, российские бойцы отразили атаку в районе Червоной Дибровы и нанесли поражение 81-й бригаде ВСУ под Белогоровкой. По информации МО, на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях общие потери ВСУ за сутки составили до 595 военнослужащих.