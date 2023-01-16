«Танки будут гореть»: Песков о поставках западной бронетехники Киеву Песков заявил, что поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию

Фото: defense.gov

Поставка Западом танков Украине не изменит ситуацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, такая военная помощь со стороны западных стран «лишь затянет страдания украинского народа», а сами военные машины «будут гореть».

Западные поставки тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, эти танки горят и будут гореть, — сказал Песков.

Посольство России в Лондоне ранее отметило, что отправка британских танков Киеву не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя и приведет лишь к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам. В представительстве также отметили, что британские танки будут считаться законными целями для ВС РФ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По данным источников на Даунинг-стрит, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь боевых машин.

13 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получает от Запада тяжелое вооружение. Он не рассказал, какое именно, но пояснил, что стране требуются танки.