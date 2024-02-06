Танк Т-80 одним выстрелом стер с лица земли пункт ВСУ Минобороны РФ: танк Т-80 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Купянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80 ВС РФ

Экипаж танка Т-80БВМ ВС России уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщает Минобороны РФ. Выстрел был произведен с расстояния более шести километров.

Позицию ВСУ, в которой укрывались боевики ВСУ, обнаружил расчет БПЛА. Координаты были переданы танковым подразделениям, и экипаж Т-80 смог с одного выстрела смог поразить цель осколочно-фугасным боеприпасом.

Выстрел был произведен на расстояние 6 километров 400 метров, — отметили в МО.

Ранее Минобороны России рассказало, что на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции пункт управления украинских войск. Такие «умные» фугасные боеприпасы позволяют наносить меткие удары, не входя в зону поражения ПВО противника.

До этого артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам, подавили три минометные точки, а также уничтожили расчет беспилотного летательного аппарата ВСУ на правом берегу Днепра.