«Танцевать танго нужно вдвоем»: Лавров о сотрудничестве с Западом Лавров заявил о готовности России к диалогу с Западом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия открыта и готова к взаимодействию к Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОДКБ. Однако он отметил, что желание наладить отношения должно быть обоюдным.

Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, однако пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Запад объявил РФ гибридную войну. По его мнению, в цели ЕС входит разрушение и уничтожение не только российской экономики, но и страны в целом.

Лавров в ходе пресс-конференции также прокомментировал санкции украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, введенные ранее рестрикции против руководства РФ не требуют ответного шага.