Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области в официальном Telegram-канале опровергла информацию о том, что был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлер и его компаниям. Эти сведения распространяли СМИ.

Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что спиртовой завод «Амбер Талвис» уехавшего из России водочного магната Юрия Шефлера 1 июля был арестован по иску Генпрокуратуры России. Спирт с этого предприятия поступал на предприятие в Латвии, выпускающее водку Stolichnaya и Moskovskaya. Также поступала информация, что под арестом находится неработающий завод в Калининграде.

Генпрокуратура добивается признания Юрия Шефлера экстремистом и конфискации его активов в России. Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Тамбовский районный суд с соответствующим административным иском. По версии Генпрокуратуры, Шефлер и подконтрольные ему компании Amber Beverage Group Holdings S. a. r. l. и Stoli Group S. a. r. l. представляют собой объединение, «имеющее ярко выраженный антироссийский характер». Там также отметили, что эта группа преимущественно функционирует в странах Евросоюза, а ее действия направлены «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».