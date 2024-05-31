«Идет устранение политических соперников»: Песков о суде над Трампом в США Песков заявил, что в США устраняют политических соперников любыми методами

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Дональд Трамп

В Америке идет фактически устранение политических соперников всеми доступными способами, что очевидно всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинительный вердикт суда Нью-Йорка в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что решение суда еще будет оглашено, это только предстоит, передает РИА Новости.

Там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом, — сказал спикер Кремля.

Песков при этом отметил, что Москва не любит, когда решения российских судов комментируют за рубежом, в связи с чем Россия сама старается не комментировать вердикты инстанций в третьих странах.

Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Он проходит по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Позднее об обвинительном вердикте присяжных по делу Трампа высказался представитель американской администрации Иан Сэмс. По его словам, Белый дом уважает верховенство закона.