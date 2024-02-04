«Там и без этого пробки»: Песков о поездке Путина и Лукашенко в Петербург Песков: Путин не выезжал на дороги общего пользования в Петербурге

Фото: Константина Завражина/kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукошенко

Президент России Владимир Путин во время совместной поездки на автомобиле с белорусским коллегой Александром Лукашенко по территории Константиновского дворца в Стрельне не выезжал на дороги общего пользования, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что в Санкт-Петербурге и без этого большие пробки.

Они передвигались по территории комплекса Константиновского дворца, поэтому они не выезжали на дороги общего пользования. Это, конечно, могло доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие, — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, в подобных ситуациях Путин сам проявляет инициативу, что является обычной ситуацией. Он добавил, что служба безопасности знакома с этим режимом и знает, что делать в таких случаях.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Путин лично управляет автомобилем, на котором передвигается по Стрельне вместе с Лукашенко. По данным канала, российский лидер водил авто в течение трех дней. При этом белорусский лидер занимает переднее пассажирское сиденье.