«Там, где удобно»: Песков о работе Путина по видеосвязи Песков: Путин будет использовать технологию видеосвязи там, где это будет удобно

Фото: kremlin.ru

Технологии видео-конференц-связи (ВКС), отработанные за время пандемии, будут и далее использоваться в работе президента РФ Владимира Путина там, где они удобны, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, использование ВКС, в частности, позволяет губернаторам не покидать свой регион для совещаний с президентом.

Использование системы ВКС позволяет весьма оперативно собираться, экономить время на передвижения и так далее <...> Нет худа без добра, какие-то технологии работы освоили за время пандемии и частично, наверное, там, где это удобно и эффективно, они будут сохраняться, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что во время XIV саммита БРИКС с участием президента России Владимира Путина возникли технические проблемы. Звук прерывался у индийской и африканской стороны. Во время таких технических неполадок лидерам периодически приходилось жестами уведомлять коллег о проблемах со звуком. Без трудностей удалось выступить только главе Китая Си Цзиньпину, президенту Бразилии Жаиру Болсонару и российскому лидеру.

Также лидеры БРИКС по-разному расположили российские флаги на заднем фоне. Так, Индия, ЮАР и Бразилия установили его справа от своих, а Китай — с краю слева. За спиной у Путина помимо российского флага расположился флаг КНР.