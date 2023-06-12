«Талантливый первопроходец»: Слуцкий о Берлускони Слуцкий назвал Берлускони легендарным ярким политиком и талантливым первопроходцем

Фото: Massimo Di Vita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся в возрасте 86 лет, был ярким и легендарным политиком, рассказал NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Парламентарий напомнил, что политик был талантливым первопроходцем, который с нуля создал партию и сумел через 60 дней выиграть парламентские выборы, после чего твердо закрепился в большой политике.

Ушел из жизни Сильвио Берлускони — легендарный и яркий политик, четырежды возглавлявший правительство Италии, человек-эпоха. Сильвио Берлускони обладал невероятной харизмой и во многом был талантливым первопроходцем, — сказал Слуцкий.

Глава ЛДПР добавил, что имел честь быть лично знакомым с Берлускони. По его словам, политик, как никто в Европе за последние 30 лет, понимал и уважал Россию и внес огромный вклад в развитие российско-итальянских отношений и формирование архитектуры европейской безопасности еще в начале 2000-х годов. Слуцкий выразил сожаление из-за того, что гораздо менее мудрые политические деятели Старого и Нового Света смогли через годы свести усилия Берлускони практически на нет.

Берлускони скончался 12 июня в больнице Милана. Экс-премьер Италии умер после того, как весной у него диагностировали хроническую лейкемию. О болезни 86-летнего политика стало известно в апреле, когда его госпитализировали с пневмонией.