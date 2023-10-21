Талантливых спортсменов хотят «запереть» в России Минспорта и ГД разработают ограничения на выезд талантливых спортсменов за рубеж

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж, рассказал РБК на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми вице-премьер Олег Матыцин. Он добавил, что в нормативно-правовую базу также добавят статьи, защищающие интересы атлетов и их тренеров.

Сейчас будем работать по разработке нормативно-правовых актов вместе с депутатами Госдумы. Посмотрим, как мы можем защитить интересы российского хоккея, спортсменов, тренеров и спортивных школ, чтобы ограничить выезд талантливых спортсменов, — сказал Матыцин.

Таким образом он прокомментировал проблему выезда молодых хоккеистов за рубеж. Ранее с этим вопросом попросил разобраться президент России Владимир Путин. По его словам, «дельцы от хоккея», «тащат за границу» талантливых российских спортсменов.