«Поддержали нашу ядерную триаду»: Путин о новом российском бомбардировщике Путин: способный нести ядерное оружие ТУ-160М не имеет аналогов в мире

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин

Российские разработчики сверхзвукового стратегического бомбардировщика ТУ-160М фактически создали новую машину, аналогов этому аппарату в мире нет, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в преддверии 8 Марта. Он отметил, что армейская авиация выполняет сегодня очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживает самой высокой оценки и уважения.

Фактически создали новую машину, такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей. [Ту-160М] — машина стратегической авиации, способная нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу ядерную триаду, — сказал глава государства.

Президент также рассказал о своих впечатлениях от первого полета на Ту-160М, который он осуществил на днях в Казани. Он пояснил, что полет на бомбардировщике был незапланированным, от этого его отговаривал министр обороны Сергей Шойгу, который подчеркивал, что ракетоносец еще не приняли на вооружение.

Ту-160 — советский и российский межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Самолет создан в 1970-х годах в ОКБ Туполева, производился с 1984 по 2017 год, производство возобновлено в 2022 году.

Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М, который он совершил 22 февраля, продлился полчаса. Кадры приземления самолета показал журналист Павел Зарубин. По его словам, полет главы государства могли видеть сотни тысяч жителей Казани и Татарстана.