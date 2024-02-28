«Такой информации у нас не было»: депутат о западном спецназе на Украине Депутат Чепа: России не было известно о присутствии спецназа Запада на Украине

Фото: US Army

России не было известно о присутствии западного спецназа на Украине, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий подчеркнул, что информации о непосредственном участии боевых частей Запада в СВО до этого не поступало.

Как уточнил депутат, при этом давно известно, что западные спецслужбы обучали и продолжают обучать бойцов ВСУ. По словам парламентария, это началось до начала специальной военной операции России на Украине. Кроме того, Запад также передавал технику Киеву до СВО.

Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости. А о том, что боевые части непосредственно принимают участие в операциях, пока вроде бы такой информации у нас не было, — высказался Чепа.

Издание Bild со ссылкой на источники ранее сообщило, что небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на Украине. По данным газеты, они оказывает поддержку ВСУ в части программирования систем ПВО и крылатых ракет.

Позже командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса ВС России рассказал, что российские военные регулярно отмечают присутствие спецназовцев из стран НАТО в рядах ВСУ. По его словам, они служат в ВСУ летчиками, связистами и в заградотрядах.