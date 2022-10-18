Такого даже в советской армии не было: ГД о тренировочном полигоне в Омске Депутат Соболев оценил подготовку мобилизованных в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизационных граждан

Все учения мобилизованных граждан в ходе подготовки в Омске проводятся исключительно боевыми припасами, такого даже в советской армии не было, сообщил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат отметил, что посетил почти все места в городе, где идет подготовка. Он рассказал об организованных курсах по самбо для разведчиков, а также то, что некоторые солдаты попросили устроить больше боевых занятий.

Накануне я обошел практически все места в Омске, где на данный момент проходят подготовку и боевое слаживание мобилизованные на военную службу граждане. Так, для разведчиков организовали даже курсы по боевому самбо. Танкисты же мне пожаловались. Но жалоба заключалась в том, что занятий по боевой подготовке сейчас недостаточно. А именно 2 раза в неделю, а хотели бы проводить занятия каждый день. Все учения проводятся исключительно боевыми припасами, такого даже в Советской армии не было. Также были призваны военные повара, которые в данный момент обслуживают мобилизованных, то есть никакого аутсерсинга и это однозначно хорошо, — сказал Соболев.

Он отметил, что люди «максимально стараются впитывать знания», а их боевой дух находится на достаточно высоком уровне.

Соболев отмечал, что частичная мобилизация в России подходит к концу, так как уже достаточно призванного контингента. Он пояснил, что тем частям, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине, уже хватает призывников.