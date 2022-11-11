«Такие решения не анонсируются»: Песков о продлении зерновой сделки Песков отказался говорить о возможности возобновления зерновой сделки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить о возможности возобновления зерновой сделки. По его мнению, такие решения не должны анонсироваться в подобном ключе. При этом он подчеркнул, что переговоры по поставкам зерна продолжаются. В частности, России удалось найти встречное понимание по некоторым решениям со стороны ООН, приводит слова Пескова ТАСС.

Такие решения не анонсируются. Не будем этого делать. <...> Нам необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой зерновой сделки, которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН. Поэтому ведется работа в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запланирован очередной раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с представителями ООН Ребекой Гринспан и Мартином Гриффитсом по теме зерновой сделки. По ее словам, несмотря на заявления Брюсселя и Вашингтона, российские производители и поставщики испытывают определенные сложности.

Дипломат отметила, что вопрос отношения России к продлению зерновой сделки находится сегодня на стадии «осмысления». Она подчеркнула, что Москва сделала все, что нужно для обеспечения продовольственной безопасности.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки зерна в нуждающиеся страны. Он рассчитывает побеседовать с президентом РФ на эту тему в ходе саммита G20 на Бали.