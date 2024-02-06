Такеру Карлсону предложили посетить Крым Депутат Гемпель предложил американскому телеведущему Карлсону приехать в Крым

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Такер Карлсон

Американскому ведущему Такеру Карлсону стоит приехать в Крым, сообщил глава комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В беседе с РИА новости политик объяснил, что журналист сможет лично оценить, как динамично развивается регион.

Приглашаем Такера Карлсона лично приехать в Крым и увидеть, как динамично развивается полуостров и познакомиться с живущими тут людьми. У нас нет никаких секретов от политиков и журналистов, которые хотят увидеть своими глазами что происходило и что происходит в Крыму, — уточнил депутат.

Гемпель добавил, что за последние 10 лет полуостров посещали иностранные политики и журналисты. Депутат подчеркнул, что регион открыт для всех гостей, желающих рассказать правду о жизни крымчан.

Несколько дней назад стало известно, что Карлсон прибыл в российскую столицу. Политолог Евгений Минченко заявил, что Такер Карлсон прилетел в Москву ради интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, Карлсон является одним из самых информированных и уважаемых журналистов в мире, поэтому цели его приезда, вероятнее всего, связаны с его профессиональной деятельностью. Сам экс-ведущий издания Fox News допустил, что беседа с российским лидером возможна.