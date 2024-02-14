Такер Карлсон станет новым президентом США?

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Такер Карлсон и Владимир Путин

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, размещенное в его аккаунте X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в минувшую пятницу, набрало только на этой площадке уже 200 млн просмотров. В целом на разных платформах, по данным главреда RT Маргариты Симоньян, беседу российского президента с американским журналистом просмотрели почти миллиард раз.

Успех Кремля

С медийной точки зрения интервью Карлсону, похоже, стало большим успехом Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его хорошей возможностью донести точку зрения Путина до западной аудитории, поскольку беседа со знаменитым американским ведущим стала первым разговором российского лидера с представителем западных массмедиа после начала конфликта в Украине.

Правда, тут же выяснилось, что европейские и американские СМИ на протяжении последних двух лет неоднократно запрашивали у Кремля возможность поговорить с президентом России. Но неизменно получали отказ, поскольку, по словам Пескова, им «нет смысла давать интервью, потому что они не пытаются давать сбалансированную информацию». В этом смысле Карлсон, которого со скандалом уволили в апреле прошлого года с консервативного телеканала Fox News из-за клеветы, оказался для кремлевских чиновников более «сбалансированным». И возможно, именно в этом все дело.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон

Ведь Карлсона уволили не просто за клевету, которая обошлась Fox News в $767 млн, а за сомнения в легитимности избрания президентом США Джо Байдена. Карлсон вслед за бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом утверждал, что результаты голосования были искажены, а выборы, выражаясь словами Трампа, были у него «украдены».

То есть Карлсон пострадал за поддержку бывшего президента США, убежденным сторонником которого он был все последние годы. И вот в этом самом качестве, а отнюдь не представителя западных СМИ, он может представлять для Кремля определенный интерес, учитывая весомые шансы Трампа на возвращение в Белый дом осенью этого года.

Уже сейчас, еще даже не став формальным кандидатом от Республиканской партии, эксцентричный миллиардер является лидером избирательной гонки, согласно опросам, обходя по популярности наиболее вероятного кандидата от демократов — действующего президента Байдена.

Будущий лидер страны?

То есть получается, что в Москву приехал не журналист, а доверенное лицо вероятного президента США, который к тому же крайне скептически настроен в отношении Украины и поддерживающих ее западных элит. Недаром в интернете еще до встречи Карлсона с Путиным американца называли неофициальным посланником Трампа. И чем дальше, тем все больше кажется, что так оно и есть.

Сначала сам Карлсон признался, что после интервью переговорил с Путиным не под запись. По словам телеведущего, российский лидер готов пойти на компромисс по украинскому вопросу. Деталей он не раскрыл, однако это очень хорошо укладывается в риторику Трампа, который неоднократно заявлял, что в случае своего избрания сумеет «за сутки» урегулировать конфликт на Украине. Позднее неформальное общение Карлсона с Путиным подтвердили и в Кремле.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону

Но и этим значение визита Карлсона в Россию не исчерпывается. Еще осенью Трамп пообещал подумать об участии журналиста в избирательной кампании в качестве своего напарника — кандидата в вице-президенты США. Таким образом, Владимир Путин, возможно, общался с будущим вторым человеком в американской администрации.

С этой точки зрения становится понятнее, зачем он посвятил заметную часть интервью экскурсу в историю Древней Руси. Интервью, которое Путин дал Карлсону, было рассчитано прежде всего на него самого. Рядовым американцам, в общем-то, без разницы, что происходило в пойме Днепра тысячу лет назад. А вот будущему вице-президенту США стоит знать, какие мотивы определяют политику Москвы. Ровно с тем же посылом Путин ранее читал лекции по истории России и Украины президенту Франции Эммануэлю Макрону. Не зря же и Песков после интервью подчеркнул важность того, чтобы с его содержанием ознакомились западные лидеры.

Однако даже не в этом, вероятно, состоит значение встречи Путина и Карлсона. А в том, что политическая карьера Дональда Трампа, даже если он осенью станет президентом США, неуклонно движется к своему закату. Сколько бы солнцеликий республиканец ни издевался над преклонным возрастом «дедушки Джо», который то споткнется на трапе самолета, то забудет, с кем в данный момент разговаривает, но и сам он далеко не мальчик. Лишь на четыре года младше. Согласно последним опросам, если 81-летнего Байдена слишком старым для президентства считают 86% американцев, то 77-летнего Трампа — 62%. То есть тоже явное большинство.

И в этой связи возникает вопрос, кто будет представлять Республиканскую партию на следующих выборах, в 2028 году. Как показали нынешние праймериз, сейчас никто из политиков-республиканцев не в состоянии конкурировать с Трампом. Избирательная кампания только началась, а из гонки уже выбыли почти все соперники Трампа в борьбе за номинацию. Пока еще держится бывший постпред США в ООН Никки Хейли, но она, похоже, больше рассчитывает не на симпатии избирателей-республиканцев, а на то, что ее бывшего начальника снимут с выборов по суду из-за причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон

Трамп не вечный

То есть после ухода Трампа с политической авансцены нового явного лидера, способного подхватить его знамя, в стане американских консерваторов пока не просматривается. Чтобы и нестарый, телегеничный, амбициозный, и чтобы с репутацией бойца и общенациональной известностью.

Ба, так это ж Такер Карлсон! Ему сейчас 54 года, до изгнания с Fox News он вел самую рейтинговую политическую телепрограмму в стране, что делало его одним из самых влиятельных сторонников Трампа. А благодаря интервью с политическими лидерами разных стран Карлсон наработал связи на самом высшем уровне. Чем не будущий кандидат в президенты?

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Ведь и политическая карьера самого Трампа начиналась с телевизионного шоу — «Ученик» (The Apprentice), которое обеспечило ему узнаваемость среди избирателей. Карлсону, конечно, пока не хватает политического опыта. Но вот станет вице-президентом, походит в учениках у Трампа... И к следующим выборам, глядишь, освоится.

И тогда получается, что поучения Владимира Путина два часа слушал не просто влиятельный журналист, а, возможно, будущий хозяин Белого дома. Именно поэтому Карлсон получил право пообщаться с президентом России, в отличие от представителей других западных СМИ. То есть интервью российского лидера оказалось рассчитано не на сиюминутный медийный эффект и даже не на выстраивание отношений с вероятным следующим президентом США Дональдом Трампом. А на стратегическую перспективу минимум до конца текущего десятилетия. А может и дальше.

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