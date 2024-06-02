«Так вкусно»: Путин раскрыл, что ему присылает президент Узбекистана Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Фото: kremlin.ru

Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин перед встречей с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте 27 мая обратился к главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову с благодарностью за вкусные фрукты. Соответствующие кадры были показаны 2 июня в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно, — сказал он.

Абдурахмонов отметил, что считает оценку российского лидера большой ответственностью. Он добавил, что Узбекистан планирует расширять свой рынок в России.

Путин посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом 26–27 мая. Эта зарубежная поездка стала уже третьей для российского лидера с начала его нового президентского срока. Лидеры стран по итогам переговоров подписали соглашения по новым проектам на общую сумму более $20 млрд.

Также глава российского государства заявил, что в РФ необходимо обеспечить достойные условия труда для граждан Узбекистана. По его словам, россияне ценят существенный вклад, который граждане Узбекистана вносят в развитие отечественной экономики.

Кроме того, Путин отметил, что переход на национальные валюты в двусторонних расчетах между Россией и Узбекистаном является крайне важным аспектом отношений двух стран. По его словам, продолжает расти доля рубля в двусторонних коммерческих сделках.