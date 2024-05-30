«Так и будет»: Путин высказался об СВО Путин — об СВО: все встанет на свои места в конечном итоге

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, говоря об СВО, заявил, что все в конечном итоге обязательно встанет на свои места, передает РИА Новости. Заявление главы государства прозвучало в ходе награждения семей орденом «Родительская слава».

На мероприятии российский лидер пообщался с семьей из Донецка. Ее члены признались, что им было бы легче, если бы 10 лет назад, в 2014 году, они знали, что республика в конечном итоге войдет в состав России и когда закончится СВО.

Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле, — сказал президент.

Российский лидер пообщался с многодетными семьями из Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик. Ранее Путин сказал, что семьи, в которых растут трое или даже больше детей, должны стать нормой и естественным образом жизни в России. Глава государства подчеркнул, что страна уже движется в этом направлении.

Ранее глава государства заявил, что культурный код России заключается в уважении к Родине и к старшим, в любви друг к другу. Президент добавил, что именно это является залогом стабильности государства.