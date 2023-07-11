В Кремле назвали опасным для Европы ускоренное принятие Украины в НАТО Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО опасной для европейской безопасности

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность вступления Украины в НАТО в ускоренном порядке является очень опасной для европейской безопасности. По его словам, которые приводит РИА Новости, те, кто будет принимать такое решение, должны отдавать себе в этом отчет.

Это удел политологов — рассуждать на эту тему. Давайте дождемся решений. Потенциально это очень опасно для европейской безопасности. Это таит в себе очень большие опасности. Те, кто будут принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет, — сказал Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уже де-факто находится в НАТО. Он отметил, что на саммите в Вильнюсе Киев ожидает четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в Альянсе. Зеленский добавил, что Киев старается сделать так, чтобы алгоритм получения им членства в НАТО оказался максимально ясным и быстрым.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступлению в НАТО. По его мнению, данный вариант должен стать промежуточным между нынешним положением вещей и моментом вступления в международную организацию.

Тем не менее, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан отмечал, что принятие Украины в НАТО в Вильнюсе приведет к войне с Россией. Кроме того, по его словам, Киеву предстоит провести еще некоторые реформы.