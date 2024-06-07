Таинственных сепаратистов запретили в России Верховный суд признал «Антироссийское сепаратистское движение» экстремистским

Верховный суд признал «Антироссийское сепаратистское движение» экстремистским, запретив его и дочерние структуры, сообщает ТАСС. В суде объяснили, что удовлетворили соответствующий иск Минюста. Из него следует, что движение ставит целью разрушение многонационального единства и территориальной целостности РФ. В то же время в открытых источниках нет информации об организации с таким названием, движение не зарегистрировано.

Судом удовлетворен иск Министерства юстиции о признании «Антироссийского сепаратистского движения» экстремистским и его запрете, — сказала собеседница.

По мнению юристов, теперь стоит ожидать больше приговоров по экстремистским статьям. Преподаватель Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Некрасов допустил, что обвинить по соответствующим статьям можно любого россиянина, не признающего Крым частью РФ.

Ранее суд испанской Барселоны заподозрил каталонских сепаратистов в связях с РФ. Позже он постановил прекратить расследование. Теперь следствие должно либо закрыть дело, либо передать его в суд с доказательствами. Про «российский след» в деле о независимости Каталонии заявлял в 2020 году испанский судья Хоакин Агирре Лопес. Перед этим в регионе состоялась широкомасштабная операция, в ходе которой был задержан 21 человек.