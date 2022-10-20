Сыновья Кадырова поучаствовали в захвате укрепрайона Кадыров рассказал об участии своих сыновей в захвате укрепрайона

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сыновья Рамзана Кадырова Ахмат (слева), Адам (справа) и руководитель секретариата главы Чеченской Республики Хамзат Кадыров

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, Эли и Ахмат поучаствовали в успешном захвате укрепрайона, рассказал сам политик в своем Telegram-канале. По слова руководителя региона, они действовали вместе с бойцами батальона «Запад-АХМАТ» МО РФ. Кадыров подчеркнул, что «Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный» троих украинских военнопленных.

По словам начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району ЧР Рустама Агуева, внуки Ахмата-Хаджи Кадырова действовали в бою отважно, хладнокровно, решительно и внесли весомый вклад в успех спецоперации, — написал глава Чечни.

Кадыров назвал пленных (их зовут Виктор, Владимир и Александр) «очередными счастливчиками». Именно их дети политика решили привезти в Грозный. Сам Кадыров утверждает, что с украинцами обращаются гуманно, а они, в свою очередь, рассказывают, что были насильно пригнаны на позиции и не имеют никакого желания сопротивляться российским военным.

Такой настрой, как они утверждают, практически во всех отрядах ВСУ. Дальше, я уверен, будет еще хуже, — заявил Кадыров.

Он добавил, что оставшимся тоже лучше сдаться, пока не поздно, ведь так они смогут «сохранить себе жизнь».

Ранее Кадыров разместил видео с сыновьями, которые, как он указал, в последние дни посещают места дислокации чеченских силовиков на Украине. Глава Чечни подчеркнул, что его дети «сразу взялись за дело, как и подобает чеченским воинам».