Сын уехавшего на СВО депутата может построить на деньги Минэка аквапарк ООО «Акватория» может получить от Минэка кредит на строительство аквапарка

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минэкономразвития России может предоставить ООО «Акватория» льготный кредит на строительство аквапарка с четырехзвездочной гостиницей в Челябинске, указано в перечне потенциальных заемщиков, опубликованном пресс-службой ведомства. Как пишет URA.RU, владельцем компании является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова.

Комплексный туристический проект «Большая вода»: аквапарк с гостиницей 4* и автопарковкой по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 142 (завершение строительства нежилого здания), — указано в перечне потенциальных заемщиков.

Как пишет URA.RU, отбор по программе льготного кредитования прошли 10 проектов по возведению аквапарков, в том числе в Челябинске. По данным агентства, общий объем кредитов на развитие туристических объектов в РФ составит порядка 100 млрд рублей.

Сам депутат в сентябре 2022 года объявил, что решил отправиться в зону СВО. Колесников отметил, что готов выполнить свой долг, поскольку уже имеет военный опыт. Парламентарий рассказал, что служил в Советской армии в Польше, был командиром самоходной артиллерийской установки, закончил службу в звании старшины, а на момент принятия решения об участии в спецоперации пребывал в звании майора запаса.

В феврале 2024 года вслед за Колесниковым в зону СВО отправилась его жена, депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова. В региональном парламенте подтвердили эту информацию. Там рассказали, что супруга Колесникова отправилась на СВО добровольцем, подписав контракт с Минобороны.