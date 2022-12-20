Сын мэра Ангарска захотел поехать в зону СВО после скандала с футболкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Ангарска Сергей Петров рассказал Telegram-каналу «Подъем», что его сын Александр задумался над поездкой в зону проведения специальной военной операции на Украине после того, как его заметили в одежде с украинским флагом на горнолыжном курорте в Байкальске. По словам чиновника, молодого человека раскритиковали в Сети, поэтому он захотел «отмыться». Сам градоначальник решил не препятствовать выбору сына.

Он сегодня мне сказал: «Папа, я, пожалуй, пойду на фронт, чтобы отмыться от этого говна». Он в шоке от этого потока, который вылился на него. Я ответил: «Сынок, принимай решение, вот тебе телефон военкома. Это будет твой выбор», — сказал глава города.

При этом мэр Ангарска сообщил, что его сын является главой крупной строительной компании, а в армии он не служил.

Те задачи в сфере экономики, которые он решает в России, не менее важны. И у него нет армейского опыта абсолютно, он не служил, поскольку получал высшее образование, — сказал Петров.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын принял присягу в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что гордится своим ребенком, уточнив, что молодому человеку ранее позвонили из военкомата. Тот ответил, что не может остаться в стороне.